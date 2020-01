Roger Martínez dejó en entredicho su permanencia en el América de México, luego de haber perdido la final ante el Monterrey en la primera división de ese país. El delantero cartagenero ha sido cuestionado por su baja producción anotadora, más allá que era un hombre de plena confianza del técnico Miguel el 'Piojo’ Herrera.

Vea también: La mala noticia que confirmó Zidane y que podría beneficiar a James

El jugador de la Selección Colombia, hombre que entra constantemente en los planes de Carlos Queiroz, admitió que tiene ofertas del fútbol europeo y que le gustaría regresar al ‘viejo continente’. Eso sí, dejó claro, en entrevista con el Diario AM, que no tendría problema y seguiría como futbolista de las ‘Águilas’ para la temporada 2020.

"Pienso que a cualquier futbolista, si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto”, declaró Martínez, quien estaría siendo tentado por el Génova de Italia, club que lo ficharía, inicialmente, por los próximos seis meses. La opción de compra rondaría los 18 millones de dólares.

Le puede interesar: Zlatan firmó su nuevo contrato y se prepara para su debut con Milan

“Hoy me siento más preparado. Cuando estuve allá, no pude demostrar mis capacidades. Y ahora estoy más maduro, tengo 25 años, me siento muy bien y paso por uno de los mejores momentos de mi carrera”, agregó el jugador, molesto con la directiva del América, ya que no le ha dado respuesta sobre qué pasará con su futuro inmediato.