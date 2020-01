Desde Argentina aseguran que el traspaso de Edwin Cardona está caído

Los problemas para la contratación de Edwin Cardona no dejan de aparecer y luego de que este lunes se conociera que una parte del pase del futbolista es de Pachuca y que el club mexicano podría poner problemas para su salida, hecho que se sumó a su lesión en la muñeca, la cual le impediría practicar fútbol con normalidad, en las últimas horas se afirmó que una desavenencia económica ampliaría la lista de complicaciones y tendría detenidas las negociaciones.

Según afirmó el medio digital 'Doble Amarilla', Boca Juniors está dispuesto a entender la última lesión sufrida por el volante colombiano y a esperar el tiempo estipulado para que este se recupere, algo que le tomaría entre dos y tres semanas, sin embargo, es el aspecto económico lo que más preocupa, pues el salario que exige el futbolista se manejaría en dólares y esto exigiría un esfuerzo extra por parte de la institución.

Bajo este panorama y según asevera el mismo medio, la negociación estaría caída y Cardona tendría que buscar club en los próximos días si es que no se da lo de Boca, pues aunque Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo con Andrés Fassi, presidente de Talleres y vicepresidente de Pachuca, desde el resto de la dirigencia no están dispuestos a arriesgar tanto por un jugador que no compite desde noviembre y del que se desconocen sus condiciones actuales.

Cardona apenas disputó 13 partidos en el último semestre de 2019, anotó dos goles y en diez de estos encuentros fue titular, jugando un total de 724 minutos. El último partido que disputó Edwin por la Liga MX fue el 10 de noviembre de 2019 y, aunque se ha entrenado, lo cierto es que le falta ritmo de juego.