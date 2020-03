Juan Fernando Quintero aguarda por el reinicio de la Superliga para comenzar a definir su futuro el próximo semestre. El jugador no tuvo su mejor desempeño en los últimos meses luego de recuperarse de una lesión de ligamento que sufrió hace un año y que le impidió estar con la Selección Colombia en la Copa América.

Sin muchos minutos con la camiseta de River Plate, el colombiano es el objetivo que se ha planteado el Chicago Fire de la MLS, uno de los equipos tradicionales de la liga norteamericana, pero que carece del impulso económico con el cual cuentan las franquicias que entraron a la máxima categoría del ‘soccer’ en Estados Unidos durante las últimas campañas. El equipo de Ilinois quiere revertir esa situación con una contratación que les de luces en el mediocampo para pelear la entrada a los ‘play off’.

El Fire haría una oferta irrechazable y River no tendría de otra que dar el sí para dejar ir al jugador que protagonizó la remontada en la final de la Copa Libertadores de 2018. No obstante, ex jugadores del cuadro argentino intentan convencer a Juanfer se quedarse en el ‘millo’ ante el acecho de la MLS. "Le recomiendo a Juanfer que se quede en River todo el tiempo posible. Los hinchas lo disfrutamos y al club le sirve para que le vaya bien", dijo Exequiel Palacios, hoy en el Bayern Leverkusen, durante una entrevista con el programa '¿Cómo te va, Benedetto?' de Radio del Plata.

Cabe recordar que tanto Palacios como Quintero coincidieron en River hasta la temporada pasada cuando el futbolista de 21 años terminó emigrando a la Bundesliga. El mediocampista hizo buenas migas con los jugadores colombianos, incluyendo Rafael Santos Borré, el goleador de la última Superliga.