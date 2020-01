Desde Nápoli explican el verdadero motivo para no fichar a James Rodríguez

Luego de varias temporadas siendo protagonista en Italia y peleando mano a mano con Juventus el título de la Serie A, el Nápoli ha entrado en un bache futbolístico y económico que se ha visto reflejado en esta temporada con la salida del técnico Carlo Ancelotti y la precipitada llegada de Genaro Gattuso y un mercado de fichajes bastante flojo.

Al respecto, en la prensa italiana se han referido a la situación del club y en medio de las diferentes aristas mencionaron el fichaje frustrado de James Rodríguez que fue una de las grandes obsesiones del adiestrador Ancelotti en el mercado de pases en verano, pero que resultó quedándose en Madrid porque los napolitanos no pagaron la cifra superior a los 4o millones de euros que pedían por él.

“El jefe (Aurelio De Laurentiis) no ganó ningún título, pero tampoco llevó el club a bancarrota. La calidad de la gestión, junto con enajenaciones que llevaron a ganancias substanciales de capital, engañaron al presidente hasta el desastre actual. Le hizo creer ser el único que conoce el fútbol, pero no se es buen marinero si no se reconoce la tormenta y cómo salir de ella”, señaló en primera medida el reconocido periodista napolitano Antonio Corbo en ‘Canale 8’.

Asimismo, señaló que se preveía la salida de Ancelotti en el club y por eso tampoco avanzaron tanto en la operación de James: “Esta vez no puede. Había intuido que el ciclo de Ancelotti estuviera llegando a su fin en el verano y debía buscar un nuevo entrenador. He aquí la razón por la que no compró el tan requerido James Rodríguez”.