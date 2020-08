Desde Turquía quieren fichar a un futbolista del América de Cali

América de Cali sigue preparándose para el reinicio del fútbol colombiano. El equipo 'escarlata' buscará fortalecer su nuevo proyecto deportivo de la mano del entrenador Juan Cruz Real, quien reemplazo a Alexandre Guimaraes en el club.

En las últimas horas se conoció que desde Turquía quieren llevarse a un jugador importante de la plantilla, pero la institución roja no estaría de acuerdo en dejarlo ir. Se trata del futbolista Carlos Sierra, quien es pretendido por el balompié de ese país, pero en condición de préstamo, no en compra.

América está dispuesto a negociar por la venta del mediocampista, pero no lo prestará porque para el máximo accionista Tulio Gómez, la intención es hacer caja y vender a los jugadores que se pueda, pero no cederlos porque así el club no se vería tan beneficiado.

Siendo así, en una primera instancia América rechazó la oferta por Sierra, pero está abierto a conversar si se llegase a dar una nueva opción.

El mediocampista de 29 años, próximo a cumplir 30 en octubre, es una pieza fundamental del club rojo. En el proceso que era direccionado por Guimaraes, Sierra fue uno de los jugadores que más minutos tuvo. Solamente en liga durante 2019, él actuó 4336 minutos en 50 partidos en total, cifra a tener en cuenta y muy significativa.