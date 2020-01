Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, confirmó el fichaje de otro jugador para el equipo verdiblanco en la temporada 2020. Será el reemplazo del extremo Alex Castro, quien se irá al fútbol mexicano para jugar en el popular club Cruz Azul.

Se trata de John Vázquez, jugador del Alianza Petrolera, que tuvo una buena figuración a lo largo del 2019. Aunque parecía que iba a quedarse en Barrancabermeja, el jugador finalmente le dio el sí al elenco vallecaucano para ser uno de los últimos refuerzos en la ventana de transferencias.

“Lógicamente que me preguntaron y me dijeron el tipo de jugador que es. Traté de tomar la mayor información. La secretaría técnica del club fue la que lo acercó y a mí me parece una buena contratación. Siempre es bueno que venga portar un jugador de esas características”, dijo el estratega a medios de prensa en Cali, tras la participación en el Torneo ESPN donde los azucareros perdieron sus dos partidos.

Vale mencionar que ya en la víspera se había dado como un hecho que el jugador iba a ser nuevo elemento del Deportivo Cali. No obstante, el entrenador certificó que la negociación está hecha y que sólo falta la confirmación oficial por parte de la directiva.

Así las cosas, el nuevo objetivo será fichar a un delantero goleador para que supla la baja del argentino Juan Ignacio Dinenno, quien también se va para el fútbol mexicano a reforzar las las filas de los Pumas de la UNAM. Eso sí, las negociaciones con el equipo azteca aún no se han cerrado debido a que no hay acuerdo por el monto de la cláusula de rescisión.