El campeón de Libertadores con Nacional que se uniría a Macnelly en Libertad

Aunque en principio Ramón Díaz aseguró que Macnelly Torres no continuaría con Libertad, ya que no lo tendría en cuenta para el ciclo 2020, en las últimas horas y luego de que no llegaran ofertas por el futbolista colombiano, el talentoso volante de marca se reincorporaría a los entrenamientos del equipo para buscar convencer al entrenador argentino de que puede ser titular y convertirse en una de las alternativas en el mediocampo.

Sin embargo, más allá del posible retorno de Torres, otro jugador colombiano estaría muy cerca de vincularse al equipo 'gumarelo' y se trata de un viejo colega del volante, que también participó en la coronación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 2016: el lateral derecho Daniel Bocanegra, futbolista que estuvo cerca de salir del equipo verdolaga a final de 2019 y estaría en carpeta del cuerpo técnico de Ramón Díaz, quien está buscando un lateral derecho.

Al respecto, Díaz, en charlas con la emisora paraguaya 'Universo 970'se refirió a la posible llegada del experimentado lateral colombiano, quien ocuparía una de las posiciones en las que el riojano pidió refuerzos: "Si ese jugador (Daniel Bocanegra) está en carpeta, es por sus características, por su forma de jugar".

Sin embargo, las negociaciones parecen no estar muy avanzadas, pues la misma emisora se comunicó con el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, quien dejó en claro que nadie del club se ha comunicado con él: "No tenemos nada, no hubo ningún llamado, me entero por ustedes de la situación. Daniel (Bocanegra) tiene contrato con nosotros hasta julio del 2020, esta haciendo la pretemporada. De club a club no hubo nada, no hubo conversación con la gente de Libertad".

Mientras se resuelve esta situación, está claro que Ramón Díaz sigue buscando sus refuerzos y que de las cinco solicitudes que ha realizado solo dos han llegado. El argentino pidió un lateral derecho, un defensor central que es Pablo Adorno, volante interno que es Nicolás Milesi, un volante por fuera y un delantero.