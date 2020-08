El director deportivo de Ajax cuenta la verdad sobre la llegada de Suárez

El director técnico del Ajax, Marc Overmars, ha asegurado que es poco probable que el uruguayo Luis Suárez, regrese al equipo de Ámsterdam, donde brilló como delantero entre 2007 y 2011.

“Permítanme ser claro en esto: la posibilidad de que Suárez venga es muy pequeña”, dijo Overmars a la televisión holandesa “Ziggo Sport” en el descanso del amistoso entre el Ajax y el Hertha Berlin, jugado la pasada noche. El director técnico también negó que se esté discutiendo un acuerdo con el club catalán para hacer un intercambio entre Donny van de Beek y el delantero uruguayo. “No sé nada de eso, a mí no me han puesto esa oferta en el plato”, explicó.



No obstante, reconoció que mantiene el contacto con Suárez, al igual que con otros exjugadores que han pasado por el banquillo del Johan Cruyff Arena. “Es algo que tiene sentido y hay que hacerlo”, dijo. Suárez estaría buscando un equipo después de que el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, le haya comunicado supuestamente que no cuenta con él para la próxima temporada.



El delantero dio el salto al fútbol europeo a través de Países Bajos. Empezó en el Groningen en 2006 y un año después fichó por el Ajax, donde explotó su capacidad goleadora. En Ámsterdam jugó 159 partidos oficiales y marcó 111 tantos, dejando un buen sabor de boca en los aficionados del Ajax; en 2011 fichó por el Liverpoool.

La salida de Suárez de Barcelona sería uno de los puntos clave que marcaría la partida de Lionel Messi de Barcelona, deseo que el argentino confirmó el martes a través de un burofax enviado al club, con el que conmocionó al mundo del fútbol.