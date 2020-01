El futbolista de Nacional al que apunta un grande del fútbol argentino

Luego de una serie de refuerzos confirmados y con el plantel prácticamente completo de cara a 2020, Atlético Nacional trabaja pensando en las múltiples competencias que enfrentará a lo largo del año, sin embargo, hay algunos jugadores a los que aún les falta definir su situación y uno de ellos es el arquero argentino Fernando Monetti, futbolista que llegó de la mano de Jorge Almirón al equipo verde, pero que con la salida del técnico perdió su lugar en la institución.

Lea también: Lo quiere Boca: Riquelme negocia el fichaje de un colombiano

Monetti arribó al país luego de un exitoso paso por Lanús, pero no logró demostrar las mismas condiciones en el fútbol colombiano y su figura perdió importancia dentro del plantel, por lo que a inicios de 2019 volvió a Argentina para jugar en an Lorenzo, club al que llegó el mencionado Almirón. Aquella vez solo disputó siete partidos de Superliga, sin lograr convencer, por lo que su préstamo finalizó en julio de 2019.

Posteriormente, el guardameta no fue inscrito por Juan Carlos Osorio en la Liga Águila II-2019 y, teniendo en cuenta que no pudo ser cedido o vendido a ningún club, entrenó en la sede verdolaga pero no entró en los planes del estratega risaraldense, quien afirmó constantemente que sus dos arqueros son José Fernando Cuadrado y Aldair Quintana.

Le puede interesar: Las otras tres carreras del World Tour que correrá Nairo con el Arkea

Con base en ello, San Lorenzo está intentando negociar con el club verdolaga para llevarse al arquero y darle una nueva oportunidad en el equipo de Boedo, entendiendo su situación en la institución antioqueña. La negociación, consideran, sería fácil ya que no existe para Osorio. Hay que señalare que todavía no se ha definido si ir por una compra directa o realizar una oferta de préstamo con opción.