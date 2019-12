Adrián Ramos escribió un emotivo mensaje de despedida hacia los hinchas y el club Granada FC, equipo donde jugó desde la temporada 2016/2017. El delantero no continuará en España y estaría muy cerca de concretar su llegada al América de Cali.

"Fin de una etapa y solo son palabras de agradecimiento para el Granada CF y toda la gente que aporta para que el club vaya a mejor. Me hicieron ser mejor persona y mejor profesional, sólo desearles lo mejor y que continúen trabajando con esa pasión, Dios los bendiga", escribió en la cuenta de Instagram el jugador

El propio Tulio Gómez, máximo accionista del 'escarlata', confirmó para 'Planeta Fútbol' de Antena 2 que el objetivo principal en el mercado de contrataciones es tener a Ramos y aprovechar que el experimentado jugador es hincha americano, para así conseguir su vinculación lo antes posible.

Incluso, faltarían solo detalles para confirmar la contratación. Las próximas horas pueden ser claves para oficializar la llegada de Ramos a la 'mecha'. Un regreso sin duda esperado por todos los hinchas 'escarlatas', ya que el delantero es considerado ídolo por el título que consiguió en 2008 de la mano del entrenador Diego Edison Umaña.