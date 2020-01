Tras la intempestuosa salida de Daniele de Rossi y luego de que se mencionara que Boca Juniors estaba buscando un volante, uno de los nombres que empezó a sonar y que llamó la atención tanto de la prensa como de los aficionados, fue el del también europeo, Arda Turán. Futbolista turco cuyo pase pertenece a Barcelona y quien regresaría de su préstamo en los próximos días, por lo que el equipo catalán deberá buscarle un nuevo equipo.

Turán, quien luego de brillar con Atlético de Madrid arribó al equipo anteriormente dirigido por Ernesto Valverde, no logró convencer a sus entrenadores y tras un bajón futbolístico importante, se vio obligado a partir, en condición de cedido, al Estambul de su país, en donde ha estado por tres temporadas pero tampoco ha podido demostrar las mismas condiciones mostradas en el cuadro colchonero, por lo que tampoco continuaría en este club.

Y aunque todo indicaba que la negociación entre las partes no revestía demasiados inconvenientes y hasta la prensa argentina afirmó que el mediocampista tenía la intención de venir a Suramérica, lo cierto es que todo esto no fueron más que especulaciones, según palabras del presidente del equipo 'Xeneize', Jorge Amor Ameal, encargado de aclarar cuál es el presente de la situación.

"Por la Bombonera, Ezeiza, San Juan o Berazategui, que es mi ciudad, no pasó nadie. Yo comprendo que algunos periodistas necesitan dar información para que el público esté expectante, pero nosotros vamos por otro camino y vamos a decir las cosas que son, no las que pueden ser", sentenció Ameal, quien tiene claro que sí se están buscando nuevos futbolistas, pero dejó en claro que el turco no es una opción.