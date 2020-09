En la espera por James, Everton presentó al brasileño Allan Marques

Everton de la Premier League de Inglaterra genera expectativa en su afición debido a los refuerzos que oficializará para la temporada 2020-2021 para potenciar la plantilla que dirige el italiano Carlo Ancelotti.

Precisamente uno de esos nuevos jugadores con lo que espera contar el cuadro Toffes es el colombiano James David Rodríguez Rubio, quien fu visto en los últimos días en la ciudad de Liverpool realizándose las pruebas médicas y además en encuentros con el estratega.

✍️ | Morning, Blues! 👋



We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan