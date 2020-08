Everton habría llegado a un acuerdo con James Rodríguez

Todo se estaría dando para que James Rodríguez llegue al Everton inglés en este mercado de fichajes. Ahora es el diario 'The Sun' de Inglaterra quien señala que el colombiano tendría todo definido con el club azul para arribar a Liverpool.

Según el rotativo, ya acordaron las dos partes las condiciones salariales para que Rodríguez se vincule lo más pronto posible al elenco. El sueldo de James sería de 4 millones de Libras al año, remarca el diario inglés.

Por otro lado, el Everton ya tendría definido los detalles con el Real Madrid en cuanto al valor del pase del jugador, que llegaría a Inglaterra con un contrato por cuatro años. El elenco 'merengue' desea cerrar lo más pronto posible la trasferencia para así hacer caja con el dinero recogido por James e intentar buscar nuevos fichajes.

Hay que recordar que la posible llegada de James al Everton se daría por petición del técnico del equipo Carlo Ancelotti, que ha admitido querer contar con el colombiano desde hace mucho tiempo, además fue él quien mejor lo entendió en su paso por el Real Madrid y el Bayern Múnich.

"¿James Rodríguez? Me gusta, me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James me siguió hasta Múnich. Vino a jugar. Pero me siguió como un rumor al Napoli y ahora me sigue aquí al Everton como un rumor. Tengo que ser sincero, me gusta mucho. Pero es un jugador del Real Madrid", dijo en su momento el propio Ancelotti sobre el volante colombiano.