América de Cali, que salió campeón del Torneo ESPN, se prepara para disputar lo que será el campeonato colombiano y la Copa Libertadores. El equipo espera poder definir algunos refuerzos en estos días; respecto a esto busca un lateral derecho con urgencia.

Mientras el club ve posibilidades, le ofrecieron al jugador experimentado Gilberto 'Alcatraz' García para fortalecer la banda derecha del onceno. Incluso, ya se estaba hablando de que era un hecho la llegada del futbolista, que se encuentra libre; sin embargo, en 'Planeta Fútbol' de Antena 2 se conoció otra información.

En charla con Henry 'Bocha' Jiménez, el máximo accionista del América Tulio Gómez confirmó que 'Alcatraz' no llegará al club porque no es del interés del cuerpo técnico ni de la dirigencia; es decir, solo el jugador fue ofrecido, más no han conversado ni llegado a algún acuerdo. Es más, la institución continúa buscando posibles contrataciones para fortalecer dicha posición.

Por su parte, 'Alcatraz' García, jugador de 32 años, se encuentra en condición de libertad tras haber jugado en Rionegro y Atlético Nacional en 2019, donde no contó con la regularidad que pensaba. Eso sí, tiene una hoja de vida con amplia experiencia.

Entretanto, América se enfoca en lo que será la conclusión de este mes de enero y el duro inicio que tendrá febrero, con los primeros partidos de la Copa Libertadores.