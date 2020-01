Felipe Jaramillo contó cómo se dio su salida de Millonarios al América

Una de las salidas que más generó ruido ocurrió en el mercado de fichajes pasado del fútbol colombiano. Esta tuvo que ver con la no continuidad del volante Felipe Jaramillo en Millonarios, pues finalmente el jugador fue contratado por el América de Cali.

Esta transferencia generó polémica en la hinchada ‘albiazul’, ya que Jaramillo era de los jugadores más importantes del equipo y terminó yendo a reforzar uno de los rivales directos de club ‘embajador’.

Pero ¿quién fue el culpable de la salida de Jaramillo? El jugador rompió el silencio y habló en entrevista con Deportes RCN al respecto.

El mediocampista explicó que Millonarios quería en un principio hacer uso de la opción de compra; esta notificación se la hicieron a inicios del mes de diciembre. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo ni hubo acercamiento por parte de la directiva

"Querían hacer uso de la opción de compra, me notificaron como a mediados de diciembre, pero en todo ese mes no recibí ningún ofrecimiento. Ellos iban a hacer la opción de compra, pero no habíamos hecho ningún reajuste de los términos", dijo el futbolista.

Eso sí, Jaramillo dejó claro que el único que le habló sobre su continuidad fue el técnico Alberto Gamero.

"En ningún momento se mostraron interesados, el único fue el técnico, porque por parte de las directivas nunca sentí que me quisieran tener en el equipo", finalizó.

Cabe recordar que Jaramillo se convirtió en pieza fundamental de Millonarios durante el año 2019. Tuvo un gran primer semestre, pero en el segundo las lesiones le jugaron una mala pasada. Ahora en el América de Cali tendrá la posibilidad de seguir demostrando sus cualidades.