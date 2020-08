El futuro de Lionel Messi sigue generando todo tipo de noticias en el mundo. Esta vez fue por cuenta del exdueño del Inter de Milán, Massimo Moratti, quien habló con As y confesó que el cuadro italiano ya se puso en contacto con 'La Pulga' para intentar ficharlo como su gran figura en el frente de ataque en el proyecto deportivo 2020/2021.

Moratti, quien fue el dueño del Inter entre 1995 y 2013, no niega que el club 'nerazzurro' siempre ha querido a Messi, incluso, resaltó que en su momento él intentó llevarlo a Milán.

"Imagino que el Inter ya lo ha intentado (fichar a Messi). He visto aquel anuncio de Suning con la silueta del argentino en el Duomo y esto me hace pensar que ya se tomó una iniciativa. Y si no es así, creo que lo van a hacer pronto", dijo Moratti.

Asimismo, el exdirigente aseguró que el tema salarial es complicado, pero todo parte de si Messi desea salir o no del Barcelona. "No es una operación sencilla económicamente, está claro. Pero el mayor obstáculo es la voluntad de Messi. Hay que entender si quiere irse del Barça de verdad. Yo no lo tengo tan claro", concluyó.

Por ahora, Lionel Messi no se ha pronunciado después de la goleada que sufrió el Barcelona ante el Bayern Múnich por 8-2. En la ciudad catalana cuentan que ya habló con el técnico Ronald Koeman sobre el nuevo proyecto del club, no obstante, todavía su continuidad no se ha confirmado.