Gamero aclara posible oferta de la MLS por jugador de Millonarios

Millonarios viene siendo noticia en el fútbol colombiano por la salida de varios jugadores de la plantilla. Ahora, se conoció la posibilidad que habría desde la MLS de los Estados Unidos para fichar al jugador Andrés Felipe Román.

Por supuesto, el rumor empezó a crecer poco a poco y preocupar a los hinchas azules, ya que el futbolista es un jugador importante en el andamiaje del equipo.

Alberto Gamero, técnico 'albiazul', habló con 'Los Dueños del Balón' de Antena 2 al respecto y aclaró lo que él conoce sobre la posible salida de Román a otro país. El entrenador dijo que hasta ahora se entera de la opción.

"No sabemos nada de eso, hasta ahora que tú me lo comentas, no hemos tenido ninguna comunicación; imagino que los directivos tampoco porque no me lo han manifestado", aseguró el timonel de la escuadra 'embajadora'.

Por otro lado, Gamero también contó cómo ha sido el entrenamiento del equipo en tiempos de pandemia, además resaltó que el club espera que pronto regrese el balompié profesional.

"Nosotros estamos esperando fecha. Ha sido un tiempo largo entrenando vía Zoom, pero sabemos todos que no es lo mismo. Tratamos de que el grupo no se suba tanto de peso. No nos ha llegado la notificación que podemos entrenar, creo que primero hay un protocolo de los exámenes, y luego nos dirán cuándo retomamos entrenamientos", concluyó.