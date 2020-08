Guiño directo de Liam Gallagher hacia Messi para que llegue al Manchester City

Minutos después de la notificación de Lionel Messi de no querer seguir en el Barcelona, varias opciones empiezan a salir a flote respecto a su futuro deportivo. Una de las posibilidades más fuertes es el Manchester City, escuadra donde dirige su exentrenador en el cuadro culé, Pep Guardiola.

A raíz de esto, Liam Gallagher, reconocido cantante británico que estuvo en la banda Oasis, lanzó un mensaje en Twitter como guiño para que el astro argentino termine su carrera deportiva en el equipo de Manchester City, escuadra de la que es hincha junto con su hermano Noel.

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x