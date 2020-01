Hay novedades con Macnelly Torres, objetivo de varios equipos del FPC

Macnelly Torres está a punto de poner fin a su paso por el Libertad de Paraguay. El mediocampista no ha entrado en los planes del nuevo técnico, el argentino Ramón Díaz, y todo indica que al jugador le será rescindido el contrato para la temporada 2020. Su futuro podría estar en el balompié colombiano en las próximas semanas.

Vea también De regreso a Europa: 18 millones de euros por la opción de Roger Martínez

Luego de haber salido de Atlético Nacional en 2018, el futbolista de 35 años no ha podido consolidarse por los equipos donde ha pasado. Primero fue en el Deportivo Cali, donde apenas estuvo seis meses y tuvo poca incidencia en la cancha cuando el técnico era el uruguayo Gerardo Pelusso. Posteriormente arregló con el conjunto de Asunción, pero su trabajo no se destacó tras ser un pedido de Leonel Álvarez.

En el 2019, Macnelly Torres no pudo estabilizarse con la camiseta de Libertad, independiente que, durante el segundo semestre, tuvo mejor participación. Y es que en un principio, el volante no apareció de manera reiterada cuando el entrenador era Álvarez. Con la salida del ‘cafetero’, sus posibilidades mejoraron para el remate de año. Así y todo, no se convirtió en un hombre imprescindible para la directiva.

Le puede interesar: La mala noticia que confirmó Zidane y que podría beneficiar a James

De esa manera, el experimentado futbolista deberá comenzar a resolver su futuro en las próximas semanas. Hay que tener en cuenta que varios equipos del fútbol colombiano se podrían interesar en el mediocampista. De hecho, a comienzos de diciembre se habló del interés que tendría Millonarios en sus servicios, pero la directiva albiazul descartó que haya existido intención alguna de ficharlo.