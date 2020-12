"Hoy toca despedirme...": primera salida de Millonarios tras no ir a la Sudamericana

Millonarios perdió desde el punto blanco de penal la posibilidad de ir a la Copa Sudamericana ante el Deportivo Cali. El equipo 'Embajador' ganó la liguilla de eliminados, pero no pudo ratificar su buen momento en el partido definitivo ante el elenco 'azucarero'.

Mire acá: Fredy Guarín ilusiona a los hinchas de Millonarios: "Un día muy azul"

Tras este resultado, se comenzaron a conocer noticias acerca del futuro de la nómina del club azul. Varios de los jugadores no continuarán en la institución. Precisamente este miércoles se confirmó la primera baja tras el fin de temporada: se trata del volante Diego Godoy, que aprovechó y se despidió en redes sociales de la hinchada azul.

El mediocampista, que no había tenido tan mal rendimiento en los últimos encuentros -incluso en una posición donde no estaba acostumbrado- les envía a los fanáticos de la institución la mejor energía para el próximo año en búsqueda de los objetivos deportivos

"Hoy toca despedirme de una gran institución. Las cosas no salieron como quisimos, pero de que se trató y se peleó hasta el final, no hay duda. Agradecido con Millonarios, que los tiempos venideros sean de éxitos. También agradecido con su hermosa gente que me brindó su cariño desde el primer día hasta el último. ¡Gracias totales!", escribió en su cuenta de Instagram Godoy.

El mediocampista paraguayo jugó hasta de lateral en varios momentos cuando el cuerpo técnico se lo pidió; en esta posición rindió más de lo que lo hizo en su puesto original.

Puede ver: No solo es Guarín: este es el otro fichaje que Millonarios está negociando

Millonarios espera poder confirmar en los próximos días la llegada de los reemplazantes de cada uno de los jugadores que dejarán el club. Por ahora lo que se conoce es que ya hay acuerdo para la llegada de Fredy Guarín al conjunto 'Embajador', solo falta la oficialización.