Aunque eran varios los equipos interesados en el atacante colombo-británico Ian Poveda, el futbolista ya habría tomado su decisión y se convertiría en nuevo jugador del Leeds de Marcelo Bielsa, un club donde podría tener más minutos con el primer equipo, tiene la confianza del técnico y sabe que puede adaptarse de manera más rápida, teniendo en cuenta que conoce muy bien el fútbol inglés.

Actualmente Leeds es segundo en el Championship, campeonato de segunda división inglés y en el que es uno de los firmes candidatos al ascenso, tal como sucedió la pasada temporada, cuando por algunos errores específicos terminó quedándose sin posibilidades, hecho que espera concretar esta temporada.

Uno de los factores fundamentales que habría incidido en la decisión de Poveda sería la llamada que recibió de Marcelo Bielsa quien le comentó un poco de su forma de trabajo, de lo que él estaba buscando y de la buena decisión que tomaría en caso de elegir marcharse a su equipo, con lo que habría terminado de convencerlo de elegir quedarse en Inglaterra y no partir hacia la Serie A, donde tenía una buena oferta de Torino.

Teniendo esto en cuenta, este jueves anunciaron desde Inglaterra que el atacante ya se encontraba listo para realizarse los exámenes médicos y que en las próximas horas sería anunciada su transferencia, que se sumaría a la llegada del juvenil guardameta Elia Caprile, quien llega a la institución, proveniente del Chievo Verona, donde también firmó un acuerdo definitivo hasta 2023.

Ian Poveda undergoing a medical with Leeds United today. Move from Manchester City should be concluded later. @TheAthleticUK