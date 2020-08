Independiente va por Gordillo pero cambia de idea respecto a Montero

Aunque las negociaciones no lucen sencillas, Independiente sigue buscando jugadores del fútbol colombiano y sigue con la mira puesta en Yeison Gordillo, futbolista de Deportes Tolima y quien habría llamado la atención de Lucas Pusineri tras su paso por Deportivo Cali. El técnico argentino, hoy estratega del equipo de Avellaneda, quiere conformar un equipo mucho más luchador en el medio de la cancha y encuentra en Gordillo a una ficha clave para esto.

De igual manera, otro de los nombres que había sonado para arribar al fútbol argentino había sido el del guardameta, Álvaro Montero, cuya salida del equipo Deportes Tolima ha sido uno de los rumores constantes a lo largo de esta pandemia, pero un hecho que no se ha concretado por diferentes razones y que, en esta ocasión, también correría la misma suerte, pues Pusineri habría cambiado de idea y tendría a otro arquero suramericano en mente, el peruano Pedro Gallese.

El arquero de Orlando City no descarta jugar en un grande del fútbol argentino, sin embargo, las condiciones de las negociaciones no son fáciles, pues el equipo de la MLS solo accederá a que el jugador se vaya en caso de una venta por una importante suma de dinero, pero Independiente no tiene el dinero suficiente para esto y aspira a un préstamo por parte del equipo dirigido por Óscar Pareja.

Bajo estas condiciones, Montero se quedaría en Tolima por un tiempo más, mientras que Gordillo podría convertirse en jugador del equipo rojo, más allá de que las últimas transferencias de jugadores del país al fútbol argentino se hayan visto complicadas por el incumplimiento en los pagos, tal como se dio en el caso de Andrés Felipe Roa, de quien el volante de Deportes Tolima sería compañero.