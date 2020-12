Juan Daniel Roa y su inesperado destino para 2021

Juan Daniel Roa era uno de los pilares de Independiente Santa Fe. El juvenil del cuadro 'Cardenal' fue valorado en la etapa de triunfos del equipo rojo, incluso estuvo en la Selección Colombia gracias a su gran rendimiento. Sin embargo, poco a poco cayó de nivel competitivo y los hinchas del 'Expreso' no tardaron en criticarlo.

Tras varios señalamientos, Roa decidió dejar a Santa Fe para iniciar una nueva etapa futbolística en el Deportivo Cali, equipo donde esperaba contar con mayor número de minutos y recobrar su juego. No obstante, no fue así. En el 'azucarero' no rindió como se esperaba y no se ganó la confianza del técnico Alfredo Arias, que finalmente lo relegó del equipo.

🤝Los hermanos #RoaReyes se vestirán de amarillo y negro ¡Bienvenidos! #JuanDaniel y #Santiago, volante y lateral derecho respectivamente. A ellos se suma el lateral izquierdo #DavidCuperman, quienes se presentarán en #Barrancabermeja el 3 de enero para unirse al plantel 👏⚽️ pic.twitter.com/1rLGDw0qBd — Alianza Petrolera (@APetrolera) December 31, 2020

Su salida del Cali llegó por eso, así que eso obligó a Roa a darle un nuevo giro a su carrera y empezar casi que desde cero en búsqueda de revivir su fútbol. Por eso en las últimas horas se conoció el traspaso a Alianza Petrolera, club que confía nuevamente en él y lo quiere tener como refuerzo para este 2021.

Juan Daniel desea no defraudar en el conjunto de Barrancabermeja y así volver a ser considerado uno de los volantes de mejor nivel en el fútbol colombiano.

Cabe resaltar que Alianza Petrolera también confirmó la incorporación de jugadores como Jefferson Collazos, Carlos Rivas, Santiago Roa y David Cuperman.