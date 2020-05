En plena cuarentena varios futbolistas han decidido hacer los populares Instagram live y hablar sobre su futuro deportivo, además de otros detalles respecto a su día a día. En este caso fue el capitán del América de Cali, Juan Pablo Segovia, quien se pronunció en el canal de Youtube 'Mate y Gambeta' sobre su deseo de jugar en River Plate.

Para el líder de la defensa del conjunto 'escarlata' no es pecado admitir que el club de 'sus amores' siempre fue River, por eso sueña con poder tener una oportunidad en la escuadra roja.

Tras la pregunta de si el técnico Marcelo Gallardo lo llama, Segovia aseguró que no lo dudaría para ir de inmediato. "Ahora no se puede tomar el avión, pero si me llama Gallardo nadando voy... Obviamente me gustaría, a quién no le gustaría jugar en River. Y más si sos hincha", aseguró el zaguero de 31 años.

Desde su llegada a Colombia, Segovia se ha caracterizado por ser uno de los mejores defensores en el rentado nacional. Con América no solo se convirtió rápido en líder de la defensa, sino que se ganó el cariño de la hinchada por su entrega y compromiso en cada juego.

Estas características lo llevaron a coronarse campeón del fútbol colombiano el año pasado con la 'mecha', y así poder levantar la estrella número 14, después de 11 años donde el club tuvo que pasar por la segunda división del fútbol colombiano.