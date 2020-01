Jugador del Cali, dolido porque no llegan los refuerzos “que uno espera”

Deportivo Cali fue cuestionado en su actual política de fichajes, tras conocerse las declaraciones de Christian Rivera, jugador que partió al fútbol mexicano para ser parte de Xolos de Tijuana. El futbolista integrará el conjunto de la frontera en condición de préstamo por una temporada hasta diciembre de 2020.

Tras anunciarse su partida, el mediocampista, quien mostró un aceptable desempeño durante la pasada campaña, habló con los medios de comunicación y se mostró preocupado por la ausencia de refuerzos importantes en el conjunto azucarero. "Dolido con el tema que no llegan refuerzos que uno espera. Ojalá el Deportivo Cali pueda revertir esta situación. Me voy tranquilo en lo personal y espero volver y salir campeón con el Cali", declaró.

Cabe señalar que Christian Rivera fue uno de los jugadores con mayor presencia en 2019 a lo largo de 44 partidos con 3.619 minutos en cancha. El técnico Lucas Pusineri aprovechó las buenas condiciones del futbolista para tenerlo en cuenta de manera constante durante el tiempo que fue timonel del elenco vallecaucano.

Cabe mencionar que el volante arribará a Tijuana en condición de préstamo con una opción de compra por el 70% de los derechos deportivos. El 30% restante permanecerá en manos del Deportivo Cali en caso de una venta al equipo mexicano.

“Estoy hoy cumpliendo un sueño, y le agradezco al Comité Ejecutivo por permitir que esto sea una realidad. Tengo sentimientos encontrados, pero no es un adiós sino un hasta luego, y esperaré algún día volver a vestir los colores del Deportivo Cali que es una institución que me lo dio todo, me formó como persona, como jugador y es a quien le debo lo que soy hoy”, declaró Rivera en su despedida.