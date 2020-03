James Rodríguez no contempla un futuro claro en el mercado de fichajes. Luego de tres temporadas con altibajos, la última con un mínimo de protagonismo en el Real Madrid, no hay muchos interesados y tal parece que colombiano deberá recurrir a opciones que quizá no estaban sobre la mesa.

Vea también: Decisión presidencial por cuarentena complica a la Selección Colombia

Watford de Inglaterra sería el plan C de Rodríguez, acostumbrado a conformar nóminas poderosas desde que en 2014 fuera la revelación del Mundial de Brasil. Un equipo de media tabla en la Premier League se convertiría en la tabla de salvación ante la ausencia de 'grandes' que le apunten al traspaso, más allá de su indudable talento.

James terminará la temporada y le quedará un año de contrato en el Real Madrid. Los blancos están obligados a vender el pase del mediocampista, para no correr el riesgo de dejarlo ir en condición de libre, y Jorge Mendes hará su trabajo correspondiente. El empresario tiene nexos estrechos con el Watford, lo cual facilitaría la operación. Extraño, en todo caso, por el costo que tendría la misma, ya que rondaría los 70 millones de euros para un equipo que no acostumbra a realizar grandes inversiones en nómina. Sin embargo, el poder del agente haría que el negocio se termine dando, aunque habría que ver bajo cuales condiciones.

Le puede interesar: Las tres preocupaciones de Queiroz antes del partido ante Venezuela

Independiente del desenlace que tenga la historia del cucuteño, lo cierto es que no habla bien de su situación actual el que comenzara a sonar para un equipo de segunda línea en el fútbol inglés. Habituado a los rumores en escuadras como Chelsea, Manchester United o Arsenal, el diez de la Selección Colombia tendrá que estar abierto a dar el sí a la mejor opción que se le presente.