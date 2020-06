Las múltiples opciones de Santiago Arias para salir del Atlético

Santiago Arias es uno de los jugadores colombianos que ya volvió a la actividad en Europa, sin embargo, su futuro no estaría en Atlético de Madrid, club en el que milita actualmente y donde no ha logrado consolidarse pese a que Simeone contaría con él para la fase final de La Liga y de la Champions, en donde superó a Liverpool y logró su paso a los cuartos de final del certamen continental de clubes.

En ese sentido las ofertas no le han faltado al lateral colombiano, quien suena para equipos de Italia, Francia, Turquía e Inglaterra, ligas en las que no ha participado el futbolista y en las que podría tener mejor oportunidad para sumar minutos, algo que no ha conseguido en el 'Colchonero' desde su arribo de Holanda, país que dejó como figura de PSV y como uno de los mejores jugadores del certamen.

Al respecto, el diario catalán, 'Mundo Deportivo' afirma sobre el futbolista colombiano y sus posibilidades de partir del fútbol español: "Desde Italia han aparecido el Inter, Nápoles y Roma, desde Inglaterra el Everton, desde Francia el Olympique de Marsella y desde Turquía el último en sumarse ha sido el Galatasaray".

Con base en ello, Arias podría encontrarse con varios colombianos de acuerdo al equipo que realmente haga llegar una oferta por él, siendo uno de los de más posibilidades del salir del elenco rojiblanco, teniendo en cuenta que es Trippier quien se quedaría con la posición, que es el habitual titular en los partidos y que, aunque paara este apretado cierre, Diego Simeone esté usando a todos sus jugadores, el colombiano es la tercera opción para un puesto en el que no caben más de dos futbolistas.