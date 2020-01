Jeison Murillo se presentó a rueda de prensa como nuevo jugador de Celta y se refirió a la forma en la que se dio su llegada al equipo de Vigo, a la importancia del idioma en su decisión y a cuál es su idea en este nuevo club en el que jugará. El defensor, catalogado como un experimentado jugador aseguró que quiere demostrar todas sus capacidades, que puede ser líder de un equipo en el que se necesitan jugadores de este tipo y mostró muchas expectativas sobre lo que viene.

Sobre la presencia de excompañeros en este nuevo club y las palabras de ellos en la previa a su llegada, contestó: "Tengo compañeros aquí con los que compartí en equipos y es importante preguntar, saber hacia dónde iba a ir. Fue importante que ellos me dieran su voto de confianza y que me dijeran que iba para un club donde hay compromiso y se hacen las cosas bien".

Posteriormente se refirió a la facilidad de hablar el mismo idioma, teniendo en cuenta sus características y su rol en la defensa del equipo: "El idioma es importante vayas donde vayas, y más con las características que tengo de liderazgo, de hablar con mis compañeros. Vengo a una liga donde se habla mi idioma, así que eso es de aprovechar"

Cuestionado sobre la importancia de su recorrido y la jerarquía que el mismo le ha dado, fue claro: "Mi experiencia quizá ayude a levantar un poco, pero eso parte de que cada uno aporte su granito de arena. Trataré de ayudar a mis compañeros y al club para encaminar de mejor forma el camino".

Respecto a sus características, afirmó: "No soy nuevo en este liga y la mayor parte de gente conoce mis características. Soy un jugador intuitivo, que trata de hacer las cosas lo mejor posible, hacer mejor al compañero y tengo unas características físicas que me ayudan bastante en mi posición. Intento hablar dentro del campo, tengo rapidez e intento estar bien posicionado".

Así que sobre la posibilidad de quedarse, algo que no ha podido lograr en los equipos por los que ha pasado, agrega: "Acabo de llegar y hay que ir paso a paso. Lo primordial es que el equipo cambie la dinámica e intentaré aportar mi granito de arena para que eso suceda. Luego, el futuro ya se decidirá. Todos sabemos el momento en el que está en el equipo, el objetivo ahora mismo es avanzar lo máximo posible en la clasificación. El equipo tiene condiciones y jugadores para hacerlo".

Finalmente concluye hablando de una posible reivindicación, pues su presente y pasado reciente no son los mejores: "Es un reto muy lindo volver a La Liga y venir al Celta. Sé lo que significa este club. Es cierto que había interés del Galatasaray, pero en mi mente había otras cosas que en lo personal me iban a ayudar bastante. Volver a La Liga me viene muy bien".