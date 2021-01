Las razones por las cuales Millonarios no fichará a Fernando Uribe

Millonarios quiere pasar la página y enfocarse en lo que será la temporada 2021, donde espera pelear por el título del fútbol colombiano. El equipo azul busca refuerzos y la hinchada aprovecha para pedir nombres; este es el caso del delantero Fernando Uribe.

El atacante está libre y puede negociar con cualquier institución, esto se une a que el goleador siempre ha manifestado su intención de regresar al 'Embajador', sin embargo, esto no se podrá dar por ahora.

¿Por qué? Para la directiva del club azul ya está bien cubierta la zona de ataque del equipo y Uribe no tendría cabida en el onceno porque, además de los juveniles, regresará a la institución Jader Valencia, el delantero que estaba a préstamo en el Lens de Francia.

El presidente Enrique Camacho cree que Valencia le dará un gran aporte al equipo profesional en este 2021; no obstante, Jader no tuvo un buen paso por el equipo francés: solo marcó un gol. Esto se une a que con 21 años todavía no ha podido despegar en el fútbol, ni siquiera le fue bien en su paso por la Selección Colombia Sub-20.

En definitiva, la dirigencia del 'Embajador' se encuentra satisfecha con lo que hay. La intención es seguir apostándole a las juveniles y sumar la jerarquía de un futbolista como Fredy Guarín. A menos que algo extraordinario ocurra, la institución capitalina no sumaría más contrataciones de cara al inicio del campeonato.