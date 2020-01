La llegada de la nueva dirigencia y de un nuevo cuerpo técnico supuso la construcción de un plantel diferente para Boca Juniors y por eso son muchos los nombres que suenan para llegar al equipo xeneize, que trabaja en su pretemporada bajo el mando de Miguel Ángel Russo y que quiere acabar con la superioridad mostrada por River Plate en el último tiempo, que lo eliminó en las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores.

Tras la llegada de Russo, uno de los nombres que empezó a tomar fuerza en el elenco 'azul y oro' es el de Edwin Cardona, futbolista que ya pasó por el club, que dejó su huella como un jugador bastante técnico y capaz pero quien, por algunos problemas personales y de temperamento, terminó abandonando la institución para partir hacia el fútbol mexicano, en el que se ha mantenido hasta este momento y donde el dueño de su pase (Rayados de Monterrey), le busca un lugar.

Teniendo esto en cuenta, Miguel Ángel Russo se refirió a la posible llegada del colombiano en rueda de prensa y aunque no dio precisiones, sí aseguró que no descarta ninguna llegada: "No he descartado a nadie porque todavía tenemos libro de pases abierto. Los jugadores que estuvieron en Boca tienen un plus saben lo que es Boca, vienen y uno les dice 'buen día'. Eso lo hablamos permanentemente porque sabemos que no es fácil estar en Boca".

Posteriormente continuó: "Estamos con los tiempos cortos y achicar los periodos de adaptación sería muy bueno. Entiendo lo que cuesta a nivel económico traer un jugador de afuera, hay muchos pasos que dar, antes era mucho más simple. Antes nos poníamos de acuerdo y ya está, ahora, hay otro tipo de complicaciones y negociaciones que no tienen nada que ver con Boca sino con el país".

Las palabras de Russo abren las puertas al volante de creación pues ya conoce bien el 'Mundo Boca', pero las condiciones salariales y problemas con el dólare en el país del sur del continente ponen en aprietos a una institución que también apuntaba al atacante Paolo Guerrero y que quiere, de una vez por todas, acabar con la 'paternidad' riverplatense.