Alexis Henríquez estaría muy cerca de definir su futuro, luego de varias semanas sin conocerse la situación del defensor central. El ex capitán del cuadro verdolaga no renovó contrato con Atlético Nacional y por ello está a la espera de concretar alguna oferta para la temporada 2020. Interesados no le han faltado, pero hasta ahora no dio el sí por lo que se esperan noticias del samario en los próximos días.

Vea también: Sorpresiva confesión de Matías Fernández tras su paso por Junior

En su momento se habló de Once Caldas como aspirante a quedarse con el veterano jugador. Sin embargo, el propio futbolista, a comienzo de diciembre, se encargó de asegurar que no había recibido ofrecimientos por parte de los de Manizales. Desde entonces quedó en veremos la situación del central de 36 años, quien podría recalar en una escuadra grande del balompié peruano.

Alianza Lima, uno de los equipos ‘top’ de la primera división ‘inca’, tendría intención en fichar al defensor. Cabe recordar que Víctor Marulanda, ex gerente de Atlético Nacional, ahora cumple la función de director deportivo en el cuadro ‘íntimo’ y sería él quien facilitaría la contratación de Alexis Henríquez. No sobra recordar que para el elenco de la capital peruana también había sonado Daniel Bocanegra, quien seguirá en Medellín hasta mediados de 2020 cuando se cumpla su contrato.

Le puede interesar: Vuelve y juega: Millonarios iría por otro jugador del Junior

Después de llegar en 2012 a suelo paisa, el zaguero se convirtió en uno de los futbolistas más ganadores en la historia de Nacional, sumando cinco títulos de primera división, más la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Sudamericana de 2017. A ello se le suma cuatro trofeos de Copa Águila, sin contar el palmarés que alcanzó con el Once Caldas.