Lo último sobre el posible regreso de Andrés Roa al Deportivo Cali

Andrés Felipe Roa llegó a Independiente de Avellaneda luego de haber jugado varios años con el Deportivo Cali. El mediocampista arribó al fútbol argentino con la ilusión de brillar en el 'rojo' y poder dar un salto en el futuro al balompié de Europa; sin embargo, su futuro podría estar nuevamente en el 'azucarero'.

En diciembre de 2019, Independiente arregló con el Cali hacer uso de la opción de compra del 80 por ciento de los derechos de Roa. Todo estaba acordado, pero el conjunto de Avellaneda no pasa por su mejor momento económico y no ha podido pagar la totalidad del pase.

Además, se conoció que la última oferta que llegó a las puertas del Cali fue rechazada por el club vallecaucano, esto podría hacer que el negocio se cayera y Roa tenga que regresar al 'verde y blanco'.

Marco Caicedo, presidente del Cali, habló en entrevista con Sportia sobre la posible venta del jugador al conjunto argentino. "Estaba esperanzado por la situación de Roa. No llegaron los pagos, nos mandaron una propuesta que no aceptamos y no llenó nuestras expectativas", contó el dirigente y sentenció que "si para el día 31 de julio no hay acuerdo, Roa se vuelve a Cali".