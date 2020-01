Los dos jugadores que espera fichar Santa Fe, según Eduardo Méndez

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló en exclusiva con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 sobre las contrataciones que debe hacer el cuadro 'cardenal'. El dirigente confirmó que el club espera hacer dos fichajes más.

"Estamos conversando con dos a tres equipos buscando unos refuerzos que el técnico nos ha pedido; hasta que no cerremos las negociaciones no damos nombres porque muchas veces no se cumple", dijo Méndez, aunque confirmó que uno de los futbolistas que pretende es Mauricio Gómez, jugador de Rionegro Águilas.

Incluso, el mandatario aseguró que piensa hacer una propuesta para que el lateral izquierdo pueda ponerse la camiseta 'albirroja' incluyendo a Carlos Henao en el negocio, central que pertenece a Santa Fe y está prestado en el Pasto.

"Mauricio Gómez de Águilas nos sigue interesando, queremos incluir a Carlos Henao del Pasto en la negociación, pero no ha sido posible llegar todavía a un acuerdo", admitió Méndez.

Aunque el segundo nombre no lo confirmó el presidente santafereño, se ha conocido en Antena 2 que se trataría del extremo venezolano Yohandry Orozco, que llegaría a reemplazar a Maicol Balanta, quien definitivamente no seguirá en la institución.

“Estamos buscando dos jugadores en dos posiciones, uno de ellos es un extremo, tratado de darle gusto al técnico. Creemos que en el mediocampo ya hay suficiente para su estilo de juego. Si podemos traer otro jugador sería muy bueno, va a ser muy difícil, por las condiciones del club”, indicó.

Los próximos días serán claves para que Santa Fe logre confirmar más fichajes para este primer semestre de 2020, donde de la mano del técnico Harold Rivera espera pelear por el campeonato colombiano.