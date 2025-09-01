Los fichajes más destacados de los colombianos en este mercado

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes de las principales ligas europeas, recordamos los traspasos más importantes de los colombianos.

En este mercado varios jugadores colombianos se han movido por todo el mundo, desde Bundesliga hasta segunda división española, repasamos los fichajes que más trascendieron.

En primer lugar, no podía estar otro que Luis Díaz, el guajiro pasó del Liverpool de la Premier League al todopoderoso Bayern Múnich, una nueva experiencia para Lucho que pasa al equipo más poderoso de Alemania con la obligación de pelear por todos los títulos que disputen, hasta ahora ha generado un impacto más que positivo en el equipo y su técnico no se ha guardado los elogios para el colombiano.

Hay que destacar también el fichaje de Jhon Arias por los Wolves de Inglaterra, el volante colombiano llevaba ya un par de años pidiendo a gritos el salto al futbol europeo y después de un gran Mundial de Clubes el equipo inglés no dudó en hacerse con sus servicios. Ahora Jhon que compartirá equipo con su compatriota Yerson Mosquera, deberá remar cuesta arriba en un equipo que seguramente peleará la zona baja de la liga inglesa.