Los fichajes más destacados de los colombianos en este mercado
En medio de un mercado de fichajes muy activo los colombianos no se quedaron atrás
A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes de las principales ligas europeas, recordamos los traspasos más importantes de los colombianos.
En este mercado varios jugadores colombianos se han movido por todo el mundo, desde Bundesliga hasta segunda división española, repasamos los fichajes que más trascendieron.
En primer lugar, no podía estar otro que Luis Díaz, el guajiro pasó del Liverpool de la Premier League al todopoderoso Bayern Múnich, una nueva experiencia para Lucho que pasa al equipo más poderoso de Alemania con la obligación de pelear por todos los títulos que disputen, hasta ahora ha generado un impacto más que positivo en el equipo y su técnico no se ha guardado los elogios para el colombiano.
Hay que destacar también el fichaje de Jhon Arias por los Wolves de Inglaterra, el volante colombiano llevaba ya un par de años pidiendo a gritos el salto al futbol europeo y después de un gran Mundial de Clubes el equipo inglés no dudó en hacerse con sus servicios. Ahora Jhon que compartirá equipo con su compatriota Yerson Mosquera, deberá remar cuesta arriba en un equipo que seguramente peleará la zona baja de la liga inglesa.
Más colombianos por el mundo
Así como Jhon Arias otro jugador colombiano que tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes y logró con esto catapultarse al futbol europeo fue Nelson Deossa, el ex Monterrey llega como nuevo jugador del Real Betis, equipo de la liga española en el que se encontrará con Juan Camilo “Cucho” Hernández con quien buscará llevar al Betis a pelear en la parte alta de la liga y porque no conseguir un título esta temporada con un equipo que se ha reforzado muy bien.
La exposición del Mundial de Clubes fue fundamental para los colombianos, sobre todo para aquellos que querían dar el salto a Europa, Richard Ríos fue otro de los jugadores que gracias a una gran participación en este torneo logró hacerse un hueco en el viejo continente, específicamente en el Benfica, equipo con el que ya debutó y ha tenido buenas presentaciones en sus primeros partidos.
España, Turquía, Portugal...
Los futbolistas colombianos generaron más de 190 millones de euros con sus movimientos en este mercado de pases, mostrando así la exportación de talento en la que se ha convertido Colombia con el paso de los años.
Luis Suárez al Sporting de Portugal, Jhon Jader Durán al Fenerbahce, Oscar Cortes al Sporting de Gijón son otros de los nombres que sobresalen en este mercado, además del de Gustavo Puerta quien llegará al Racing de Santander de segunda división española y se convertirá en el jugador mejor pagado de toda la liga.