Luis Carlos Arias le hace guiño a Santa Fe para el mercado de fichajes

En los últimos años, Independiente Santa Fe ha tenido varias figuras que lo han convertido en un equipo importante en el fútbol colombiano, tras ganar varios títulos locales y dos a nivel internacional, como la Copa Sudamericana y la Suruga Bank.

Por eso, muchos de los exfutbolistas del club rojo que brillaron en su momento quieren volver otra vez al equipo bogotano; este es el caso de Luis Carlos Arias, quien no solo recuerda su exitoso paso por el 'cardenal', sino que confesó que se quiere retirar allí. Cabe recordar que el jugador antioqueño fue clave en el título de la séptima y octava estrella, primeros pasos que regresar a la institución a la gloria.

"Mi sueño sería retirarme en Santa Fe. Cuando me fui en 2015 hablé con Pastrana y le dije que tenía que volver a retirarme; el año pasado tuve la oportunidad de hablar con el señor Méndez y le dije que tuviera en cuenta que mi sueño era volver a Santa Fe y retirarme allá. Fue un equipo que me dio muchas cosas, que llevo en el corazón y con el que tuve muchas alegrías, esperemos que me abra la puerta", dijo Arias en entrevista con Win Sports.

Asimismo, el mediocampista resaltó que la gente debe recordar todo lo que hicieron los jugadores de esas campañas históricas que llevaron al rojo a salir campeón, por eso deberían cumplir el sueño de ayudar a que estas figuras puedan despedirse de la mejor manera de los hinchas.

"El dirigente, el técnico y los hinchas deben tener memoria de la gente que hizo al equipo ganador, que le devolvió toda una historia. Ojalá nos den la oportunidad de ir, no digo que jugar de titulares, pero sí poder sentirnos otra vez en la casa y mirar todo lo bueno que hicimos", concluyó Arias.

Con 35 años, Luis Carlos Arias se encuentra actualmente en Nacional Potosi, equipo de Bolivia; el jugador ha contado con minutos y espera poder regresar al conjunto capitalino.