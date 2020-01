La historia de Macnelly Torres en el mercado de fichajes aún no habría llegado a su final. Aunque en su momento se descartó el regreso al fútbol colombiano y se aseguró que seguiría vistiendo la camiseta de Libertad de Paraguay, el jugador de 35 años podría darle un giro a su futuro inmediato con el ofrecimiento que recibió en las últimas horas. Sería tentador para el ex Atlético Nacional en su objetivo de encarar la campaña 2020.

Vea también: Roger Martínez sigue en problemas con América

Después de dejar el Deportivo Cali, ‘Mac’ se fue para Asunción por pedido de Leonel Álvarez. Las cosas no salieron como lo esperaba en el primer semestre. El técnico colombiano salió despedido y se creía que el mediocampista tendría la misma suerte. Al final no fue así. Se quedó, tuvo más oportunidades y cerró con mejor rodaje. No obstante, el argentino Ramón Díaz asumió como entrenador y las posibilidades del futbolista fueron a la baja. Por eso se habló de Colombia y del interés de varios clubes.

Todo parecía definido después de muchos ires y venires antes de conocerse el interés de Alianza Lima por el volante creativo. El cuadro peruano se quiere reforzar con un hombre que de ideas de mitad para adelante y el hombre adecuado para ello sería Torres. Así lo dio a conocer el periódico Líbero, informando que si bien “el talentoso futbolista mantiene contrato con Libertad, el club paraguayo daría todas las facilidades para que el cafetero puedo llegar a tienda íntima”.

Le puede interesar: Juan Fernando Quintero dejaría River Plate por oferta del Ajax holandés

Cabe recordar que equipos como Millonarios e Independiente Santa Fe fueron mencionados en su momento como posibilidades de Macnelly en su intención de volver a Colombia. De hecho se dijo que el cuadro azul era el que más chances tenía por el deseo del mismo jugador.