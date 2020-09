Manchester United confirma la llegada de Donny van de Beek

Manchester United hizo oficial el fichaje de Donny van de Beek, de 23 años, quien llegó proveniente de Ajax, a cambio de 45 millones de euros. El futbolista holandés, que hace un año estuvo muy cerca de llegar a Real Madrid, se suma al proyecto de Ole Gunnar Solskjaer, buscando dar mayor profundidad al medio del campo y aportar sus características ofensivas a un grupo de jugadores que terminó bien la temporada.

La firma del jugador de Países Bajos fue por cinco temporadas, con posibilidad de uno más, de acuerdo a su rendimiento. Van de Beek, una de las estrellas del Ajax qu brilló en la Champions de 2019, da un salto importante en su carrrera, luego de haber arrancado su participación en el equipo holandés desde las categorías menores y llegando a lo más alto en los últimos años de competencia.

Vale la pena destacar que el futbolista portará el número 34 en honor a Abdelhak Nouri, quien sufrió una arritmia cardiaca, durante un partido de pretemporada en 2017, que lo tuvo en coma por tres años, despertando hasta este año y con un movimiento muy limitado.

Van de Beek ya habló como nuevo jugador del United en la página web del conjunto inglés: "No puedo empezar a explicar cómo de increíble es la oportunidad de unirme a un club con una historia tan asombrosa. Me gustaría agradecer a todos en el Ajax. Crecí allí y siempre tendré un vínculo especial con el club. Ahora estoy listo para dar el siguiente paso en mi carrera y desempeñarme al más alto nivel y no hay más alto que el Manchester United".

Y luego prosiguió: "Todos me han dicho lo increíble que es el ambiente de Old Trafford y estoy deseando experimentar eso, una vez que sea seguro para los fanáticos regresar. Este equipo tiene algunos de los mejores centrocampistas del mundo y sé que puedo aprender de ellos y también aportar mis propias fortalezas al grupo. Habiendo hablado con el entrenador sobre su visión para este equipo, la dirección que está tomando el club es tremendamente emocionante y no puedo esperar para ser parte de eso".