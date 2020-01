Mbappé rompe el silencio: "Hablar del Madrid no sería bueno para el PSG"

Kylian Mbappé, futbolista del París Saint Germain, no quiso hablar del Real Madrid y un futuro en el club blanco porque "no sería bueno" para su actual equipo.

Mire acá: Kylian Mbappé sueña con ganar la Champions, Eurocopa y Olímpicos en 2020



La joven estrella francesa concedió una entrevista a la cadena británica BBC donde habló sobre su futuro, siendo cuestionado sobre posibles relaciones con el Real Madrid. Es que no cabe duda que su nombre siempre ha estado involucrado con el elenco 'merengue' desde que comenzó a figurar en aquel Mónaco de la temporada 2016/2017. Posterior a ello se convirtió en jugador del PSG y una de las figuras más importantes del balompié europeo; asimismo, se recuerda lo que consiguió vistiendo los colores de la Selección de Francia al salir campeón del Mundial de Rusia 2018.



"Todo el mundo habla sobre ello, cuando era joven pasaba lo mismo. Estamos en enero, es el momento en el que se mueve dinero en la temporada. Imagínate que te respondo y digo algo. Todo el mundo hablaría de ello y no es bueno para el PSG", explicó el atacante.



"Ahora estoy en el PSG y estoy al 100 % con el club. Quiero ayudarlo a crecer y ganar muchos trofeos, por eso para mí no es bueno hablar sobre mi futuro. Tengo que estar tranquilo y centrarme en el PSG. Después de eso, a final de temporada, veremos", añadió.

Puede ver: "Nosotros también queremos" a Mbappé, dice Tuchel respondiéndole a Zidane



Además, el delantero también tuvo buenas palabras para el actual campeón de Europa y líder de la Premier League, el Liverpool.



"Lo que está haciendo el Liverpool es increíble. Son como una máquina. Han encontrado un ritmo y juegan y juegan de nuevo. Juegan partidos cada tres días y ganan, ganan y ganan", finalizó.