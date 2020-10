Michael Rangel tiene un nuevo pretendiente; ahora desde Brasil

Después de haber tenido un 2019 brillante y un esperanzador inicio de 2020, el delantero de 29 años Michael Jhon Ander Rangel Valencia tuvo que regresar a Junior luego de que finalizara el préstamo que lo vínculo a América de Cali por un año ya que el cuadro 'escarlata' no contó con el colchón financiero para hacer uso de la opción de compra.

En el comienzo de su cuarta etapa con el equipo de Barranquilla se preveía que Rangel volvería a ser relegado y tendría pocas oportunidades ya que Julio Comesaña no lo tenía en cuenta en su esquema de juego, sin embargo, el estratega uruguayo renunció al conjunto 'rojiblanco' tras conseguir la Superliga y quedó encargado Luis Amaranto Perea, quien sí le ha brindado posibilidades al atacante.

A pesar que no ha marcador ningún gol en los siete partidos que ha disputado con Junior entre Liga BetPlay y Copa Conmebol Libertadores, el futbolista santandereano sigue despertando interés de clubes no solo del ámbito local, si no del fútbol internacional.

En esta ocasión se conoció que un equipo de la primera división de Brasil está interesado en contar con el delantero de 29 años y ya habría entablado negociaciones para hacerse con sus servicios.

Se trata de Sport Recife, conjunto que actualmente se ubica en la casilla 12 del Brasileirao con 21 unidades luego de seis victorias, tres empates y nueve derrotas.

El periodista Igor Moura aseguró que los directivos de la institución del estado de Pernambuco ya le hizo una oferta al delantero y empezará las negociaciones con Junior, con el cual tiene contrato por un año más.