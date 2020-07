Millonaria oferta llegó a River por Quintero; ¿se va el colombiano?

El futuro de Juan Fernando Quintero ha sido noticia en los últimos meses. No se sabe todavía si se irá o no de River Plate; no obstante, la última oferta que llegó a las puertas del club pone a temblar su continuidad en el 'millonario', según contó el medio TNT Sports.

Desde Catar quieren fichar al jugador colombiano y le enviaron una notificación oficial a River para que sea estudiada con detenimiento y así se pueda llegar a un feliz acuerdo entre las dos partes, que signifique en la transferencia de 'Juanfer' al elenco catarí.

Sin embargo, la prensa de Argentina resalta que River Plate no venderá a Quintero por menos de 10 millones de euros, ya que conoce de las cualidades del mediocampista, quien en su momento fue pieza fundamental del juego del equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Quintero por el momento se encuentra en Medellín a la espera de que se resuelva su futuro. Lo cierto es que el colombiano se prepara físicamente de cara al reinicio de la competencia donde en un principio espera poder seguir aportando su fútbol en el club, en búsqueda de los objetivos más importantes.

‘Juanfer’ busca encontrar nuevamente su fútbol, el que lo caracterizó en su primer año en River antes de lesionarse en los ligamentos. Siempre para un jugador es complicado volver a su mejor estado físico.