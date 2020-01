Aunque Millonarios ya hizo su debut en la pretemporada enfrentando al América de Cali en el Torneo ESPN y puso en cancha a varias de sus caras nuevas, el cuadro bogotano todavía no cierra el libro de pases a dos semanas del inicio oficial de la Liga Betplay que tendrá un formato bastante particular en 2020.

Algunos jugadores han arribado a Millonarios y varios de la plantilla 2020 salieron al no llegar a un acuerdo con las directivas y/o tener mejores ofertas en otros clubes. Asimismo, se conoció que el cuadro azul tendría otra salida en los últimos días si se logran concretar algunas conversaciones.

Se trata de José Luis Moreno, zaguero central que llegó a las toldas del cuadro ‘embajador’ en el segundo semestre de 2019 proveniente de Once Caldas, siendo un fichaje inesperado por su edad y el pasado que había tenido en el cuadro de Manizales. A pesar que al inicio tuvo la confianza de Jorge Luis pinto, no tuvo el rendimiento adecuado y hoy no tiene lugar en el equipo de Gamero.

Millonarios trata de ubicar al jugador en otro club del fútbol colombiano, en principio cedido a préstamo. Bajo ese panorama, Deportivo Pasto surgió como una alternativa tras la salida de Carlos Henao y el traspaso podría darse en los próximos días. Esto, también, teniendo en cuenta que, en dicha posición, Millonarios cuenta con jugadores como Luciano Ospina, Juan Pablo Vargas, Stiven Vega y Breiner Paz; además de que llegaría otro fichaje.

En su corto trasegar por Millonarios, José Luis Moreno jugó seis partidos oficiales y anotó un gol. Antes de ello tuvo cinco temporadas en Once Caldas y un leve paso en el segundo equipo del Valencia español.