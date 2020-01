Millonarios se encuentra en la búsqueda de un defensor central y el jugador indicado sería Oswaldo Henríquez, quien actualmente se encuentra libre luego de su salida de Vasco Da Gama de Brasil, club con el que tuvo un favorable 2019 y en el que no continuaría debido a la finalización de su contrato y a la falta de pagos por parte de la institución, hecho que también ha afectado a otro colombiano, Fredy Guarín.

Henríquez, quien ya tuvo un paso por el club y posteriormente se marchó hacia el fútbol brasilero, jugó entre 2016 y 2018 en Sport Recife, para luego partir hacia el equipo de Río y allí consolidarse en la defensa de un club que actualmente dirige Vanderlei Luxemburgo, con el que tenía presupuestado quedarse pero ante la falta de dinero impidió que los dirigentes cumplieran con los salarios de los jugadores y les adeuden varios meses, se vio obligado a buscar alternativas.

Teniendo esto en cuenta, la llegada del central se presenta como una buena alternativa para el cuadro embajador, sin embargo, no todo está listo pues tendrían un costo pendiente con el cual no saben si podrían lidiar. Pese a que Henríquez llegaría sin costo al equipo de la capital del país, su alto salario sería la principal traba de un club que no tiene tanto dinero para pagar a un futbolista que se encuentra en un punto alto de su carrera y que, aunque regresaría, cobraría lo mismo que le pagan en Brasil, poniendo en aprietos al equipo albiazul.

De momento, no hay confirmación pero lo cierto es que el panorama indica que el zaguero apunta a quedarse en el extranjero pues el equipo colombiano no está en disposición de pagar su sueldo y, bajo nuevas condiciones, la negociación no se realizaría.