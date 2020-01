Millonarios y el dineral que ahora le piden por Juan David Pérez

La directiva de Azul y Blanco ha dejado claro que su interés en el mercado de fichajes es incorporar jugadores en condición de préstamo. La complicada situación económica del club no es la mejor para gestionar una compra, luego del descalabro que significó la eliminación en la fase 'todos contra todos' de la pasada Liga Águila. No obstante Celaya, dueño de los derechos deportivos del atacante, no está dispuesto a ceder al cordobés por una temporada más, lo cual complica la operación.

Le puede interesar: Otro más a la lista: Luis Delgado tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano

El conjunto mexicano se ha cerrado a la banda y solo dejará ir al futbolista si Millonarios pone sobre la mesa 1.5 millones de dólares. Siendo así el panorama, la opción de contar con el ariete para la campaña 2020 podría darse por descartada, en caso de que los aztecas no den su brazo a torcer en la negociación, tal como informó el programa Planeta Fútbol de Antena 2. Pérez, vale anotar, está en los planes del director técnico Alberto Gamero junto al extremo Elíser Quiñones.

De interés: Refuerzo para el ataque: Cali anunció a su cuarto fichaje

Sobre este último, contrario a su compañero, las negociaciones han avanzado para que se concrete su continuidad, independiente de los reparos de los hinchas ‘embajadores’, quienes cuestionan el desempeño del jugador de 31 años.