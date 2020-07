Morelos pone freno a las especulaciones y dice que no hay nada con Lille

El pasado domingo se conoció que Alfredo Morelos estaba muy cerca del club francés Lille y que ya había un acuerdo, según confirmó el medio británico 'Sky Sports'. Sin embargo, el delantero colombiano cuyo pase pertenece, en su mayoría a Rangers de Escocia, puso freno a las especulaciones y clarificó su situación de cara a una posible transferencia, la cual se daría en los próximos días.

El nacido en Cereté, en diálogo con el canal 'CityTv', aseguró que la información fue filtrada por la prensa, sin embargo, todavía no se ha llegado a un acuerdo y hasta que no se firme no hay nada definitivo en el traspaso de uno de los jugadores más efectivos de Colombia en el fútbol europeo.

"Esa noticia está filtrada en la prensa pero todavía no hay nada acordado, nuevamente son especulaciones que están circulando. Si se llega a dar algún paso o una transferencia, lo diré a la prensa, pero todavía no hay nada acordado", afirmó Morelos, quien más allá de que algunos digan que la Ligue 1 no es buena, defendió esta nueva posibilidad: "Sí, es una liga competitiva, que la admira todo el mundo. Hay jugadores importantes, ¿entonces por qué no?"

Lille se clasificó a la Europa League luego de terminar en la cuarta casilla de la liga francesa y es uno de los clubes que se han convertido en una buena cantera para los grandes de Europa como sucedió en el caso de Eden Hazard, por ende, habrá que ver si el negocio, que tendría un valor cercano a los 20 millones de dólares, se realiza.

Morelos viene mostrando sus intenciones de salir de Rangers desde hace algún tiempo y ha dejado claro su deseo de dar el salto a una liga de mayor trascendencia en el 'Viejo Continente', por ende, aunque en Francia sea PSG quien tiene el monopolio de títulos y grandes actuaciones, lo cierto es que esto ya sería un avance para un jugador que ha crecido mucho en el último tiempo, ha anotado 123 goles desde que arribó el fútbol europeo y cuyo pase pertenece, en un 12%, a Independiente Medellín.