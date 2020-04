Neuer se aleja de Bayern Munich y su futuro estaría en Inglaterra

Las negociaciones para la prolongación del contrato entre el Bayern de Múnich y Manuel Neuer están en punto muerto, y el emblemático arquero no habría visto con buenos ojos la filtración de detalles conversaciones a la prensa, informa este martes la revista alemana Kicker.

El contrato del arquero de 34 años expira en junio de 2021. Las dos partes parecen favorables a la renovación, pero las posturas respecto a las cantidades permanecen alejadas. Si fracasasen las negociaciones, Neuer podría irse libre el próximo mes de junio. Manchester City y Chelsea ya habrían mostrado su interés, según Kicker.

Lea también: Xavi se postuló para dirigir a Barcelona y criticó a Real Madrid

"La voluntad de reanudar las negociaciones es muy débil", afirma el medio alemán mediante la pluma de su redactor jefe Karlheinz Wild. "Podrían pasar semanas, incluso meses, antes de una decisión definitiva. Las posturas están por el momento demasiado enconadas".

Según los periódicos alemanes, Neuer reclama una renovación hasta 2025. El Bayern no está dispuesto a atarlo más allá de 2023, cuando el arquero tenga 37 años. Además, el agente del jugador Thomas Kroth habría pedido para su representado una ficha de 20 millones de euros al año, más de lo que ofrece el Bayern. Estas filtraciones habrían colocado a Neuer fuera de sí, afirma Kicker: "La relación de confianza entre el jugador y el club está siendo seriamente tambaleada", escribe la revista.

Leyenda viva del fútbol alemán, cuatro veces designado mejor arquero del mundo, campeón del mundo 2014 con la 'Mannschaft', Neuer sigue siendo el capitán del Bayern, con el que ha disputado 373 partidos desde su llegada procedente del Schalke en 2011. Sus guarismos: 266 goles encajados (media de 0,71 por partido) y 189 veces imbatido.

Le puede interesar: Casillas se acerca a la presidencia de la Federación Española de Fútbol

Además, a Neuer no le habría sentado bien el anuncio por parte del Bayern de la llegada para la próxima temporada del ambicioso Alexandr Nübel, arquero de 23 años internacional en categorías inferiores. Nübel procede asimismo del Schalke. El Bayern, afirma la prensa, habría prometido al menos diez partidos oficiales por temporada a Nübel. La información no fue confirmada oficialmente, pero Neuer ya aludió a ella: "Yo no soy un figurante, soy un actor, siempre quiero jugar".