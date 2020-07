Ni Junior, ni América: Michael Rangel y la opción de reforzar a otro equipo del FPC

La salida de Michael Rangel del América de Cali llamó la atención en el rentado colombiano, pues el jugador era el goleador y una de las figuras del cuadro ‘escarlata’. Junior, club dueño de sus derechos, no aceptó ampliar el préstamo con el club rojo, así que el delantero tuvo que retornar al equipo ‘tiburón’.

Sin embargo, el técnico Julio Comesaña no lo tendrá en cuenta, por eso la dirigencia del equipo ‘juniorista’ le busca urgentemente equipo, con la esperanza de poder venderlo al balompié del exterior y así hacer caja. No obstante, hasta ahora ninguna opción ha sido determinante para definir el futuro de Rangel, y en las últimas horas se conoció la posibilidad de que el delantero regrese al Atlético Bucaramanga.

Sobre esto, el presidente de la institución ‘leoparda’, Óscar Upegui, habló con ‘Zona Libre de Humo’ y dio su opinión sobre un hipotético retorno del goleador, que podría buscar minutos y estar en forma mientras se resuelve una posible transferencia al fútbol del exterior.

"El tema de Rangel no solo suena bonito para Bucaramanga, sino para cualquier club”, reconoció Upegui, pero dejó claro que por más deseo, el club bumangués no posee los recursos económicos para contar con él. “El dueño de su pase tiene otras opciones y en este momento no podemos entrar a esa puja, pero si se dan las condiciones, lo recibimos", concluyó.

Michael Rangel vivió en el América un gran momento deportivo y se coronó como goleador del fútbol colombiano. El atacante fue importante en los partidos más decisivos por el título americano, que se logró conseguir en el segundo semestre del año pasado.