No solo es Junior: Sebastián Viera confiesa en cuáles equipos se puede retirar

Sebastián Viera, arquero del Junior de Barranquilla, habló sobre la posibilidad de no continuar su carrera en el 'tiburón', e incluso tocó el tema de un posible retiro, teniendo en cuenta sus 37 años.

Precisamente en charla con ‘Hora 25’, de la emisora ‘Radio Oriental de Uruguay, Viera fue preguntado en qué club terminaría su carrera como profesional. Sin dudarlo, el arquero aseguró que piensa en dos clubes, uno es el Junior de Barranquilla y el otro es Nacional de Montevideo, escuadra donde jugó durante 3 años y debutó como profesional.

"Si vuelvo a jugar a Uruguay sería en Nacional, si me quieren. Si mañana dejo Junior, me retiro o me voy a Nacional. Si en Nacional no me necesitan, terminaría aquí en Colombia la carrera, tranquilo", respondió Viera con sinceridad.

Su amor no lo olvida y el agradecimiento que siente hacia Junior por lo logrado durante los últimos años, más los títulos conseguidos, lo convierten en uno de los ídolos del equipo barranquillero.

No obstante, el cariño hacia Nacional de Uruguay es muy grande, pues fue el club que le dio la posibilidad de actuar como profesional.

Por el momento, Sebastián Viera se encuentra trabajando el aspecto físico desde su casa, a la espera de que se pueda solucionar el tema de la cuarentena y el problema sanitario que vive el mundo.