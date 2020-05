No solo son Rangel, Pisano y Vergara... Dos jugadores más que se irían de América

América de Cali trabaja fuertemente para procurar conservar la base de su nómina de cara al reinicio del fútbol colombiano. El equipo 'escarlata' analiza posibilidades y maniobras con la intención principal de no dejar ir a sus mejores piezas.

Mire acá: Rangel reforzaría a rival directo del América en la lucha por la liga

En los últimos días se ha conocido que Michael Rangel, Duván Vergara y Matías Pisano se irían del club. Por el momento el América trabaja para no dejar ir a los mencionados jugadores. Sin embargo, se conoció que no solo estos futbolistas están en peligro de no continuar en el elenco americano.

Se informó desde Antena 2 Cali que Pedro Franco y Héctor Quiñones, que terminan contrato en el próximo mes de junio, no continuarían en la institución. Por ahora esta es la posibilidad que se maneja.

La dirigencia americana estudia si es posible una ampliación contractual de estos futbolistas, esto se analizará y teniendo en cuenta el rendimiento de cada uno en el equipo y cómo quedaría América de cara reinicio del fútbol.

Puede ver: Por culpa de sus hinchas, la Conmebol multó a América de Cali

Lo cierto es que en pasadas declaraciones la directiva de los 'diablos rojos' ha manifestado lo complicado que es intentar mantener toda la nómina, ya que la crisis económica ha golpeado fuerte al balompié nacional. Eso sí, no se harían contrataciones para la segunda mitad del año, esta determinación se tomó pensando en subsanar las finanzas del club.