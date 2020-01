Once Caldas anunció un refuerzo, pero no lo utilizará en el primer semestre de 2020

Once Caldas, bajo la dirección técnica de Hubert Antonio Bodhert Barrios, se prepara para afrontar la temporada 2020 en la cual tendrá la obligación de ser protagonista teniendo en cuenta que los cuatro primeros de la tabla del todos contra todos clasificarán las semifinales del certamen.

En los últimos días de 2019, el conjunto de Manizales había anunciado la contratación del defensor central de 29 años Luis Miguel Payares Blanco.

Payares había acordado su arribo al 'blanco, blanco' después de dejar Millonarios. A pesar de que la noticia se comunicó el pasado 5 de diciembre, este martes 7 de enero de 2020 Once Caldas sorprendió a sus fanáticos.

Y es que el experimentado zaguero no hará parte de la nómina del equipo Manizales en el primer semestre del año debido a una lesión de rodilla, que a pesar de que no es grave, requiere de por lo menos un mes y medio de recuperación, según indicó la institución en un comunicado.

De esta manera, Once Caldas acordó que Luis Payares se unirá a la plantilla para el segundo semestre, mientras que está en la búsqueda de otro defensor central para ocupar su posición.

Comunicado de Once Caldas:

Once Caldas se permite informar que: Luis Payares no hará parte de la nómina del club en el primer semestre de este año. El jugador presenta una lesión de rodilla que si bien no es grave requiere al menos mes y medio para su recuperación, situación que -ante el torneo tan corto del primer semestre-, hace que el equipo deba buscar otra opción. Con Payares se acordó su vinculación al equipo en el segundo semestre del 2020.