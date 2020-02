Otamendi asegura que por el momento no piensa en volver a Argentina

Tras las declaraciones de un amigo de Nicolás Otamendi, quien afirmó que al defensor le interesaría regresar a su país para jugar en River Plate, el futbolista de Manchester City salió a desmentir la situación y a calmar un poco el tema luego de que los hinchas se ilusionaran con la llegada del exVélez Sarsfield, quien lleva en Europa más de cinco temporadas y se ha consolidado en el fútbol inglés aunque en el último tiempo no es uno de los titulares de Pep Guardiola.

"Martín es mi amigo, pero no mi representante. Jorge Mendes lo es. No quiero poner en aprietos a Gallardo ni a River en tener que contactarme a mí. Yo tengo dos años de contrato con el City. Estoy muy bien y mi cabeza está puesta acá, en cumplirlo. Mi familia, mis hijos están felices. Más adelante se verá", arrancó diciendo el zaguero a radio 'La Red' de Argentina, en donde habló en la mañana de este jueves.

Posteriormente continuó refiriéndose a temas familiares que también influirían en su decisión: "Es complicado porque mis hijos llevan diez años en Europa, con otras costumbres. Me encantaría estar acá con mis padres y tomar mates, pero es un sacrificio que hay que hacer. Es tentador lo de los hinchas de River, que me manden mensajes. Soy hincha, pero estoy bien acá y se vienen compromisos importantes. Estoy enfocado en el club, ser profesional. No hablé con gente de River ni nada".

Sin embargo, no perdió la oportunidad de elogiar a Marcelo Gallardo, quien se ha consolidado como uno de los técnicos más reconocidos: "Es increíble en estos años lo que le hizo jugar a River, los títulos que ganó. Los partidos importantes. En tan poco tiempo, hacerlo jugar bien, mantener una base de jugadores y ganar títulos. Eso lo hace diferente. Allá es reconocido. Guardiola lo ha dicho".

Y concluyó hablando de su posible regreso: "Es una apuesta y uno sabe que tiene que rendir. Está todo bien con la prensa o los hinchas, pero la verdad está dentro de la cancha. Hay que rendir y prepararse para un fútbol diferente, muy físico y con pocos espacios. Hay que rendir por respeto al club y a los hinchas".